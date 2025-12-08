Французский банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию

Французский банкир Оливье Юби, входящий в совет директоров Mfex (дочерняя структура Euroclear), оказался в центре внимания после журналистского расследования. Издание De Morgen отмечает, что с 2015 по 2024 год он забронировал 155 авиарейсов в Россию и обратно — преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и регионы Сибири. Его супруга за это время совершила около 40 подобных поездок.

На фоне обсуждения использования замороженных российских активов в пользу Украины предполагается, что Юби мог злоупотреблять положением, якобы пытаясь организовать контакты между руководством Euroclear и российской стороной. Euroclear это не подтверждает.

Сам банкир объяснил частые визиты исключительно личными мотивами. Представитель Euroclear Томас Черчилль заявил, что Юби «очень увлечён балетом, особенно Большим театром», поэтому поездки не связаны с его должностью в компании.

Ранее Life.ru писал, что в Париже ограбили квартиру министра Франции. Из его жилища, расположенного близ Люксембургского сада, похищены драгоценности на сумму около 10 тысяч евро.