Такер Карлсон надеется повторить «великолепную» поездку в Россию
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хочет снова посетить Россию. Об этом он сообщил на полях Дохийского форума, назвав прошлый визит великолепным.
«Я надеюсь. <...> Если откровенно, это было великолепно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос TACC о новых визитах и о впечатлениях от посещения столицы России.
Такер Карлсон был в России в прошлом году — он взял интервью у Владимира Путина 6 февраля 2024 года. Тогда глава государства рассказал, что в начале 2000-х обсуждался сценарий вступления России в НАТО, но западные партнёры «не были готовы к равному диалогу». Путин также уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. А в этом году депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет приглашал Такера Карлсона на полуостров. Он также отметил, что прошлые высказывания журналиста о статусе региона стали отрезвляющим сигналом для западной пропаганды.
