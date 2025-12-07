Такер Карлсон надеется повторить «великолепную» поездку в Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хочет снова посетить Россию. Об этом он сообщил на полях Дохийского форума, назвав прошлый визит великолепным.

«Я надеюсь. <...> Если откровенно, это было великолепно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос TACC о новых визитах и о впечатлениях от посещения столицы России.