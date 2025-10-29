Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Крым и подготовить серию материалов о реальной жизни на полуострове. В комментарии РИА «Новости» парламентарий подчеркнул, что Карлсон известен во всём мире как принципиальный и объективный репортёр, способный говорить правду независимо от её неудобства для определённых кругов.

«Для жителей русского Крыма стало бы большой честью принять его на полуострове, чтобы пообщаться с ним воочию, глаза в глаза, и донести до всего мирового сообщества свою правду, а не искажённую западными конъюнктурщиками об их героической борьбе за право на самоопределение», — заявил Шеремет.

Парламентарий отметил, что недавнее высказывание Карлсона о статусе Крыма стало отрезвляющим сигналом для западных пропагандистов.

Шеремет уверен, что визит известного журналиста позволит показать подлинную ситуацию в регионе. Он добавил, что Крым открыт для гостей, готовых честно и объективно воспринимать и рассказывать о ситуации на полуострове.

Ранее Карлсон в интервью RTVI US заявил, что западные страны делают вид, будто Крым остаётся частью Украины, назвав планы по возвращению полуострова под контроль Киева безрассудными и недальновидными. Журналист также отметил, что западные прогнозы о скором крахе российской экономики ничем не аргументированы.