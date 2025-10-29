Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:30

Депутат Госдумы Шеремет пригласил Такера Карлсона посетить Крым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Крым и подготовить серию материалов о реальной жизни на полуострове. В комментарии РИА «Новости» парламентарий подчеркнул, что Карлсон известен во всём мире как принципиальный и объективный репортёр, способный говорить правду независимо от её неудобства для определённых кругов.

«Для жителей русского Крыма стало бы большой честью принять его на полуострове, чтобы пообщаться с ним воочию, глаза в глаза, и донести до всего мирового сообщества свою правду, а не искажённую западными конъюнктурщиками об их героической борьбе за право на самоопределение»,заявил Шеремет.

Парламентарий отметил, что недавнее высказывание Карлсона о статусе Крыма стало отрезвляющим сигналом для западных пропагандистов.

Шеремет уверен, что визит известного журналиста позволит показать подлинную ситуацию в регионе. Он добавил, что Крым открыт для гостей, готовых честно и объективно воспринимать и рассказывать о ситуации на полуострове.

В Крыму заявили о планах и дальше изымать активы украинских олигархов
В Крыму заявили о планах и дальше изымать активы украинских олигархов

Ранее Карлсон в интервью RTVI US заявил, что западные страны делают вид, будто Крым остаётся частью Украины, назвав планы по возвращению полуострова под контроль Киева безрассудными и недальновидными. Журналист также отметил, что западные прогнозы о скором крахе российской экономики ничем не аргументированы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Такер Карлсон
  • Госдума
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar