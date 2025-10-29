Заявление западных политиков о принадлежности Крыма Украине — это неадекватность, считает американский журналист Такер Карлсон. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу RTVI US.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — считает Карлсон.

Журналист также отметил, что западные прогнозы о скором крахе российской экономики ничем не подкреплены. По его мнению, их цель — оправдать продолжение поддержки Киева со стороны США и Европы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов осудил деление России на «новые» и «старые» регионы. По его словам, ключевые города новых регионов были основаны в рамках «южного проекта» Екатерины Великой в XVIII веке. Он также указал, что территории современной Херсонской области ранее входили в состав Таврической губернии, что подтверждает их исконную связь с Крымом и исторической Россией.