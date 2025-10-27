Европейские страны продолжают игнорировать очевидное — санкции против России не достигли своих целей и не заставили Владимира Путина изменить политику. Такое мнение выразил обозреватель Сияменд Коркмаз в статье для CNN Türk.

«Многолетние санкции не оказали разрушительного влияния на Россию, однако никто из европейских лидеров не решается признать это открыто. Меры давления, введённые после присоединения Крыма, не изменили позицию Москвы, несмотря на более чем десятилетний период воздействия», — пишет автор.

По словам Коркмаза, Кремль сумел использовать западное давление как демонстрацию собственной устойчивости. Он также отметил, что Европа ошибочно воспринимает Путина как политика, на которого можно влиять угрозами и реакцией на действия, тогда как его решения основаны на внутренних убеждениях.

Журналист считает, что российский президент способен корректировать позицию только при диалоге с «подготовленным, стратегически мыслящим и уважающим границы собеседником», тогда как давление и угрозы лишь укрепляют его жёсткость.