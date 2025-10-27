Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 07:14

Глава Крыма осудил деление России на «новые» и «старые» регионы

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Недопустимо разделять российские территории на «новые» и «старые». Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил, что ключевые города новых регионов были основаны в рамках «южного проекта» Екатерины Великой в XVIII веке.

«Разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область — новые регионы? Это исторические русские земли, которые веками входили в состав Государства Российского», отметил Сергей Аксёнов в беседе с «Газетой.ru».

Он также указал, что территории современной Херсонской области ранее входили в состав Таврической губернии, что подтверждает их исконную связь с Крымом и исторической Россией.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал Владимиру Путину, что российская армия освободила 70% территории города Волчанска от боевиков ВСУ. Кроме того, наша армия окружила Купянск.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
