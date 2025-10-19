Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 09:11

В Крыму заявили о планах и дальше изымать активы украинских олигархов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Крымские власти продолжат курс по национализации активов украинских олигархов, которые находятся на территории полуострова. Об этом сообщил РИА «Новости» глава местного парламента Владимир Константинов.

«Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведётся. Впереди нам ещё есть над чем работать», подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что с осени 2022 года производится изъятие таких активов, их собственники живут на Украине, не признают Крым российским и делают русофобские заявления. Выявляет подобные объекты в Крыму специально созданная антитеррористическая комиссия. Вырученные деньги власти отправляют на нужды СВО и возведение социальных объектов в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Крыма в первой половине 2025 года реализовали на торгах национализированное имущество украинских олигархов и политиков. Сумма сделок превысила 2,2 млрд рублей.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
