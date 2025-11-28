«Я не буду это говорить»: Такер Карлсон попытался заставить коллегу унизить ЛГБТ* на камеру

В ходе беседы между американским журналистом Такером Карлсоном и его британским коллегой Пирсом Морганом произошёл нестандартный диалог о пределах свободы выражения. Разговор, стилистически напоминающий сцены из кинокартин Тарантино, затронул тему использования оскорбительной лексики.

Карлсон напрямую спросил Моргана, готов ли тот произнести в камеру слово, являющееся в русском языке унизительным для представителей ЛГБТ*-сообщества. Британский журналист отказался это сделать, не объясняя конкретных причин своего решения. Далее дискуссия перешла к анализу мотивов такого отказа — возможной боязни правовых последствий или опасения причинить кому-либо вред.

Продолжая настаивать, Карлсон предпринял попытку выяснить корни такой позиции и даже продемонстрировал собственную готовность произнести спорное выражение. При этом американский ведущий стремился подвести собеседника к фразе, содержащей как упоминание сексуальных меньшинств, так и запретное слово. Морган, оставаясь в рамках дискуссии о свободе слова, тем не менее подчеркнул, что, несмотря на формальную возможность высказаться, сознательно воздерживается от этого.

Отдельное внимание в беседе уделили сравнению ситуации со свободой слова в России и Великобритании. Карлсон заявил, что в Британии значительно чаще привлекают к ответственности за высказывания. Он привёл данные, согласно которым за прошлый год в Великобритании было арестовано втрое больше людей за выражения мнений, чем в России, несмотря на меньшее население страны.

Ранее специалист по международному праву Джеймс Тидмарш заявил, что инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона поставили под угрозу свободу слова в Европе. Эксперт считает, что французский лидер намеренно превращает интернет в зону контроля, где граждане смогут говорить только то, что разрешено властями.