Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о формировании в Европейском союзе системы ограничения свободы слова. Соответствующее сообщение он разместил у себя в социальной сети Х.

«[Глава Еврокомиссии] Урсула Pfizer фон дер Ляйен впервые прибегла к цензуре, продвигая европейцам неподтверждённые, неизученные в средне- или долгосрочной перспективе мРНК‑технологии. Подавление оппонентов сработало и для неё, и для Pfizer — и ей это понравилось. Теперь цензура эпохи COVID является её планом для ещё более мощной машины ЕС по ограничению свободы слова», — говорится в сообщении.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию нидерландского комментатора Эвы Влардингербрук, заявившей об ограничении её контента из-за закона о цифровых услугах. Она утверждает, что руководство Евросоюза негативно относятся к свободе слова, поскольку она угрожает сохранению власти.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинистё указал на неожиданное последствие украинского конфликта. По его оценке, если на рубеже 1990-2000-х годов мнение Европейского союза имело большой вес, то сегодня влияние ЕС в мире существенно сократилось.