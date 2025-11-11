Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью Yle указал на неожиданное последствие украинского конфликта. По его оценке, если на рубеже 1990-2000-х годов мнение Европейского союза имело большой вес, то сегодня влияние ЕС в мире существенно сократилось.

Ниинисте считает, что в современном мире определяющую роль играют США, Китай и Россия. Исходя из этого, он призвал европейские страны, по примеру Вашингтона, сохранять диалог с Москвой.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Я до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным, но когда (американский лидер Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп поговорит, мы идём и слушаем, что обсуждалось», — отметил экс-президент Финляндии.

Ранее в США заявили, что не могут позволить Европе покупать российскую нефть. Об этом сообщил министр внутренних дел Соединённых Штатов Даг Бургум. Он подчеркнул, что американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.