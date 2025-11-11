Угрозы со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры могут привести к расколу среди союзников Украины, поскольку они напрямую касаются интересов Венгрии. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что заявление бывшего комика, сделанное в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, является не просто дипломатической риторикой, а «очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников». В частности, речь идёт о заявлении Зеленского о том, что Украина найдёт способ прекратить поставки российской нефти в Европу.

По мнению аналитиков, трубопровод «Дружба», на который намекает Зеленский, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Венгрии, поскольку 86% нефти и 74% газа поступает в страну из России. В случае прекращения поставок, Венгрия может потерять более 4% ВВП, как показывают расчёты МВФ. Автор статьи заключает, что военное давление на энергетическую инфраструктуру России может иметь серьёзные политические последствия для Украины, включая потерю поддержки среди союзников. Следовательно, заявление главаря киевского режима может представлять угрозу и для самой Незалежной.

Ранее сообщалось, что после отключения электроэнергии в Киеве венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав обратился к Владимиру Зеленскому с предостережением относительно нефтепровода «Дружба». Кошкович написал: «Что-то мне подсказывает, что нам придётся поставлять ещё больше электричества из Венгрии. Чтобы с «Дружбой» ничего не произошло, Зеленский». Напомним, в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень.