Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 07:17

В Венгрии озвучили предостережение для Зеленского после коллапса на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выступил с предупреждением к Владимиру Зеленскому в соцсети Х. Он призвал украинского лидера не предпринимать никаких действий, касающихся нефтепровода «Дружба» после отключения электричества в Киеве в субботу.

«Что-то мне подсказывает, что нам придётся поставлять ещё больше электричества из Венгрии… Чтобы с «Дружбой» ничего не произошло, Зеленский», — написал он.

Харьков остался без энергоснабжения, жители сообщают о ярких вспышках в небе
Харьков остался без энергоснабжения, жители сообщают о ярких вспышках в небе

Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar