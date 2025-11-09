В Венгрии озвучили предостережение для Зеленского после коллапса на Украине

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выступил с предупреждением к Владимиру Зеленскому в соцсети Х. Он призвал украинского лидера не предпринимать никаких действий, касающихся нефтепровода «Дружба» после отключения электричества в Киеве в субботу.

«Что-то мне подсказывает, что нам придётся поставлять ещё больше электричества из Венгрии… Чтобы с «Дружбой» ничего не произошло, Зеленский», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень.