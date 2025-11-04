Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 05:05

Аналитик Тидмарш считает, что Макрон объявил войну свободе слова в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона поставили под угрозу свободу слова в Европе. Специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в издании Spectator заявил, что французский лидер намеренно превращает интернет в зону контроля, где граждане смогут говорить только то, что разрешено властями.

По словам эксперта, подход Макрона к онлайн-контенту больше напоминает желание усилить государственный контроль, чем защиту демократии. Под эгидой обвинений в адрес России в манипуляциях в интернете он продвигает законы и нормативы, позволяющие отслеживать и блокировать «опасный» контент, по факту ограничивающие свободу выражения мнений. Закон ЕС о цифровых услугах уже даёт регуляторам полномочия вмешиваться в интернет, контролировать платформы и предотвращать «системные риски», а президент Франции может использовать это на своё усмотрение.

«Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего правления Макрон сможет определить, о чём европейцы могут говорить, а о чём – нет», — предупредил Тидмарш. Он добавил, что это создаёт опасный прецедент для свободы выражения мнений во всей Европе.

Психолог оценила шансы закомплексованного Макрона стать Наполеоном
Психолог оценила шансы закомплексованного Макрона стать Наполеоном

Ранее Life.ru писал, что ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным обвалом рейтинга Эмманюэля Макрона. Популярность президента в стране упала до исторического минимума. По данным опроса, доверяют ему всего 11% французов, а 84% выражают недоверие. Макрон повторил «достижение» своего предшественника, которого считали одним из самых непопулярных президентов Пятой республики. Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы, тоже был в подобной ситуации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar