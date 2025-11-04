Аналитик Тидмарш считает, что Макрон объявил войну свободе слова в Европе

Инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона поставили под угрозу свободу слова в Европе. Специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в издании Spectator заявил, что французский лидер намеренно превращает интернет в зону контроля, где граждане смогут говорить только то, что разрешено властями.

По словам эксперта, подход Макрона к онлайн-контенту больше напоминает желание усилить государственный контроль, чем защиту демократии. Под эгидой обвинений в адрес России в манипуляциях в интернете он продвигает законы и нормативы, позволяющие отслеживать и блокировать «опасный» контент, по факту ограничивающие свободу выражения мнений. Закон ЕС о цифровых услугах уже даёт регуляторам полномочия вмешиваться в интернет, контролировать платформы и предотвращать «системные риски», а президент Франции может использовать это на своё усмотрение.

«Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего правления Макрон сможет определить, о чём европейцы могут говорить, а о чём – нет», — предупредил Тидмарш. Он добавил, что это создаёт опасный прецедент для свободы выражения мнений во всей Европе.

Ранее Life.ru писал, что ужесточение информационной политики Парижа совпало с рекордным обвалом рейтинга Эмманюэля Макрона. Популярность президента в стране упала до исторического минимума. По данным опроса, доверяют ему всего 11% французов, а 84% выражают недоверие. Макрон повторил «достижение» своего предшественника, которого считали одним из самых непопулярных президентов Пятой республики. Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы, тоже был в подобной ситуации.