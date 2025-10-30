Психолог оценила шансы закомплексованного Макрона стать Наполеоном
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет повторить путь Наполеона, поскольку все его действия сводятся к пустым обещаниям, заявила психолог Наталья Ярославцева. По её словам, ключевое отличие политика от императора заключается в том, что последний действовал в интересах собственной страны.
«А всё, что делает нынешний французский лидер, сводится только к пустым обещаниям. И он, вместо того чтобы решать текущие проблемы в стране, зачем-то продолжает финансировать Украину», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Она также отметила наличие у французского президента авторитарных черт, тиранических склонностей и имперских замашек. Как пояснила эксперт, эти характеристики вероятно являются компенсаторным комплексом, возникшим в ответ на критику со стороны избирателей, недовольных текущей политикой Макрона.
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что Макрон явно настроен на дальнейшее продолжение украинского конфликта. А в МИД РФ с сарказмом отреагировали на планы Макрона войти в историю как Наполеон и осуществить интервенцию на Украину.
