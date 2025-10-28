Россия и США
В ГД заявили, что у возомнившего себя «галльским петухом» Макрона ещё не выросла «клевалка»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Тех французских наёмников наполеоновской армии, кто оставался в России после 1812 года, раньше называли «шаромыжниками». Они работали гувернёрами, дворниками и конюхами. Данную историческую параллель с намерением Франции отправить на Украину до двух тысяч солдат провёл глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Картаполов выразил сомнение, что иностранных пленных будет много. Он объясняет это тем, что среди наёмников французов нет, в отрядах находятся исключительно граждане других государств. Поэтому подобных военнослужащих не особо жалуют где-либо. Их стараются в плен не брать, а ликвидировать.

«Если кому-то повезёт, то для них это будет большая удача. А так будет больше удобрений для полей наших новых регионов», — ответил депутат.

Также он прокомментировал нападки президента Пятой республики Эмманюэля Макрона в сторону России, поскольку французский лидер часто «клюёт Россию» и высказывает призывы усилить санкции на государство. По словам Картаполова, у Макрона «клевалка не выросла», чтобы совершать такое.

«Клевалка ещё не отросла, хоть он и считает себя галльским петухом. Может, он, конечно, и галльский, но, не знаю, петух – не петух. Понимаете, у него же провал по всем фронтам, из Лувра растащили последние драгоценности. Ему надо хоть где-то выпендриваться. Показать, что он ещё имеет что-то за душой, что он всё-таки президент чего-то», — подчеркнул депутат.

По этой причине Макрон делает заявления про отправку войск и поддержку Украины, поскольку ему больше не о чем говорить. Тем не менее, несмотря на громкие слова, Картаполов считает президента Франции пустышкой, от которого ничего серьёзного ждать не приходится. Более того, граждане страны уже не в первый раз призывают провести процедуру импичмента. Учитывая решительные настроения французов, то будет большим чудом, если Макрон сможет остаться на своём посту до 2027 года, подытожил депутат.

Макрон грезит о «лаврах» Наполеона и готовит военную интервенцию на Украину

Ранее Эмманюэль Макрон подтвердил, что Франция намерена в ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Более того, в ближайшее время вместе с партнёрами других государств он планирует объявить о дополнительных инициативах.

