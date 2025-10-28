В ГД заявили, что у возомнившего себя «галльским петухом» Макрона ещё не выросла «клевалка»

Тех французских наёмников наполеоновской армии, кто оставался в России после 1812 года, раньше называли «шаромыжниками». Они работали гувернёрами, дворниками и конюхами. Данную историческую параллель с намерением Франции отправить на Украину до двух тысяч солдат провёл глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Картаполов о французских наёмниках и нападках Макрона на Россию. Видео © Life.ru

Картаполов выразил сомнение, что иностранных пленных будет много. Он объясняет это тем, что среди наёмников французов нет, в отрядах находятся исключительно граждане других государств. Поэтому подобных военнослужащих не особо жалуют где-либо. Их стараются в плен не брать, а ликвидировать.

«Если кому-то повезёт, то для них это будет большая удача. А так будет больше удобрений для полей наших новых регионов», — ответил депутат.

Также он прокомментировал нападки президента Пятой республики Эмманюэля Макрона в сторону России, поскольку французский лидер часто «клюёт Россию» и высказывает призывы усилить санкции на государство. По словам Картаполова, у Макрона «клевалка не выросла», чтобы совершать такое.

«Клевалка ещё не отросла, хоть он и считает себя галльским петухом. Может, он, конечно, и галльский, но, не знаю, петух – не петух. Понимаете, у него же провал по всем фронтам, из Лувра растащили последние драгоценности. Ему надо хоть где-то выпендриваться. Показать, что он ещё имеет что-то за душой, что он всё-таки президент чего-то», — подчеркнул депутат.

По этой причине Макрон делает заявления про отправку войск и поддержку Украины, поскольку ему больше не о чем говорить. Тем не менее, несмотря на громкие слова, Картаполов считает президента Франции пустышкой, от которого ничего серьёзного ждать не приходится. Более того, граждане страны уже не в первый раз призывают провести процедуру импичмента. Учитывая решительные настроения французов, то будет большим чудом, если Макрон сможет остаться на своём посту до 2027 года, подытожил депутат.

Ранее Эмманюэль Макрон подтвердил, что Франция намерена в ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Более того, в ближайшее время вместе с партнёрами других государств он планирует объявить о дополнительных инициативах.