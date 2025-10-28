Захарова потроллила Макрона-«Наполеона» за планы по интервенции на Украину, напомнив про ограбление Лувра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на планы Эмманюэля Макрона войти в историю как Наполеон и осуществить интервенцию на Украину. Дипломат посоветовала президенту Франции бросить воинский контингент не в Незалежную, а на охрану музеев страны, чтобы не получилось, как с Лувром.

«По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Эмманюэль Макрон хочет войти в историю в качестве полководца, поэтому грезит военной интервенцией на Украину. Французский генштаб готовит развернуть на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание.