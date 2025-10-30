Рейтинг Макрона достиг исторического антирекорда за полвека

Рейтинг доверия к президенту Франции Эмманюэлю Макрону рухнул до исторического минимума. По данным опроса компании Verian для газеты Figaro, главе государства доверяют всего 11% французов, а 84% выражают недоверие.

«То, чего Елисейский дворец опасался уже несколько месяцев, свершилось: рейтинг доверия к президенту снова упал в этом месяце и достиг самого низкого уровня, зафиксированного до этого при Франсуа Олланде», — отмечает издание.

Такие цифры свидетельствуют о глубоком кризисе доверия французов к власти. Макрон повторил «достижение» своего предшественника, которого считали одним из самых непопулярных президентов Пятой республики. Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы, тоже был в подобной ситуации. Так, в сентябре 2016 года ему доверяли всего 11% граждан при 87% недоверия — это был антирекорд с начала 1970-х годов.

А ранее психолог рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет повторить путь Наполеона, поскольку все его действия сводятся к пустым обещаниям. Ключевое отличие политика от императора заключается в том, что последний действовал.