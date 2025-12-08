США поддержали сделку Ирака по передачи доли «ЛУКойла»

Соединённые Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании «ЛУКойл» в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» американскому оператору. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Вашингтон воодушевлён предварительными договорённостями иракского министерства нефти с компаниями Exxon и Chevron, а также намерением передать управление месторождением американской стороне. Представитель Госдепа заявил, что США продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке.

Прежде, 1 декабря, министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления «Западной Курной-2», хотя их список не раскрывался. Ещё в ноябре Bloomberg сообщал, что «ЛУКойл» рассматривает возможность продажи своих зарубежных активов, включая долю в иракском месторождении, а потенциальными покупателями назывались Chevron и Exxon.

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты продлили до 29 апреля 2026 года генеральную лицензию, разрешающую операции с зарубежными активами компании «ЛУКойл». Лицензия позволяет проводить операции, необходимые для обслуживания, закупки товаров и услуг, а также для постепенного свёртывания деятельности автозаправочных станций «ЛУКойла» за пределами России. При этом сохраняется ряд ключевых ограничений.