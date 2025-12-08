Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 18:14

США поддержали сделку Ирака по передачи доли «ЛУКойла»

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Соединённые Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании «ЛУКойл» в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» американскому оператору. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Вашингтон воодушевлён предварительными договорённостями иракского министерства нефти с компаниями Exxon и Chevron, а также намерением передать управление месторождением американской стороне. Представитель Госдепа заявил, что США продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке.

Прежде, 1 декабря, министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления «Западной Курной-2», хотя их список не раскрывался. Ещё в ноябре Bloomberg сообщал, что «ЛУКойл» рассматривает возможность продажи своих зарубежных активов, включая долю в иракском месторождении, а потенциальными покупателями назывались Chevron и Exxon.

Британия до 26 февраля отменила санкции в отношении международных активов «ЛУКойла»
Британия до 26 февраля отменила санкции в отношении международных активов «ЛУКойла»

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты продлили до 29 апреля 2026 года генеральную лицензию, разрешающую операции с зарубежными активами компании «ЛУКойл». Лицензия позволяет проводить операции, необходимые для обслуживания, закупки товаров и услуг, а также для постепенного свёртывания деятельности автозаправочных станций «ЛУКойла» за пределами России. При этом сохраняется ряд ключевых ограничений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • лукойл
  • Ирак
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar