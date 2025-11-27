Британия до 26 февраля отменила санкции в отношении международных активов «ЛУКойла»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF
Британское правительство предоставило компании Lukoil International GmbH разрешение на продолжение своей деятельности до 26 февраля 2026 года. Документ, опубликованный на официальном сайте правительства, охватывает все зарубежные активы «ЛУКойла» и было выдано Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
«Генеральная лицензия INT/2025/8031092 <...> позволяет продолжать операции с международными активами Lukoil», — сказано в публикации.
Согласно лицензии, средства, направляемые в Lukoil International или её дочерние структуры, должны быть заблокированы, пока ПАО «ЛУКойл» сохраняет контроль над ними. Использование этих средств станет возможным только после прекращения такого контроля. При этом британские финансовые организации могут проводить платежи по разрешенным операциям. Британские власти также оставляют за собой право аннулировать лицензию в любой момент.
Ранее «ЛУКойл» намеревался продать свои зарубежные активы международной энергетической компании Gunvor, однако в дело вмешался Минфин США, отказав в выдаче лицензии на ведение бизнеса, пока не завершён конфликт на Украине. В итоге трейдер отозвал своё предложение.
