Британия до 26 февраля отменила санкции в отношении международных активов «ЛУКойла»

«Генеральная лицензия INT/2025/8031092 <...> позволяет продолжать операции с международными активами Lukoil», — сказано в публикации.

Путин назвал неожиданными санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Путин назвал неожиданными санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.