Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский впервые публично озвучил имена кандидатов на пост главы его офиса. По его словам, среди претендентов — первый вице-премьер Михаил Фёдоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов* и замруководителя офиса Павел Палиса.
Зеленский также заявил о наличии препятствий в процессе поиска преемников на текущие должности.
«Есть проблемы с тем, что кто-то должен их заменить на нынешних должностях», — отметил экс-комик.
Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.