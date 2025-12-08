Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 18:08

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский впервые публично озвучил имена кандидатов на пост главы его офиса. По его словам, среди претендентов — первый вице-премьер Михаил Фёдоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов* и замруководителя офиса Павел Палиса.
Зеленский также заявил о наличии препятствий в процессе поиска преемников на текущие должности.

«Есть проблемы с тем, что кто-то должен их заменить на нынешних должностях», — отметил экс-комик.

На Украине объяснили, почему Зеленский ещё не определился с новым главой своего офиса
На Украине объяснили, почему Зеленский ещё не определился с новым главой своего офиса

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar