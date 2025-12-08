Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса

«Есть проблемы с тем, что кто-то должен их заменить на нынешних должностях», — отметил экс-комик.

На Украине объяснили, почему Зеленский ещё не определился с новым главой своего офиса

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.