С косичкой и серьгой: Григорий Лепс удивил поклонников новым имиджем

63-летний Григорий Лепс снова оказался в центре обсуждений — на этот раз из-за заметных перемен во внешности. Артист выложил в свой телеграм-канал серию фото со съёмок нового клипа: классический чёрный костюм он дополнил серьгой в ухе и тонкой косичкой.

Новый стиль вызвал всплеск комментариев. Поклонники отметили, что Лепс выглядит моложе и смелее, а свежие детали образа ему идут. Однако нашлись и критики: часть пользователей уверена, что артист «излишне молодится», а косичка давно не в тренде.

Ранее его возлюбленная, Аврора Киба, заявила, что свадьба пока не планируется, хотя певец неоднократно говорил о грандиозных планах на церемонию. Она отметила, что сама ещё не готова к материнству, тогда как Лепс, у которого уже четверо взрослых детей, открыто говорит о желании расширить семью, несмотря на возраст.