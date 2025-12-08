Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа
Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года не предвидится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока об этом речи не идёт», — сказал Песков в интервью Первому каналу.
Ранее Трамп рассказывал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер после поездки в Москву пришли к выводу о заинтересованности российской стороны в скорейшем урегулировании украинского конфликта. По их оценке, переговоры в российской столице показали стремление Москвы найти решение как можно быстрее.
