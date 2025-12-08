Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 18:50

Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года не предвидится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока об этом речи не идёт», — сказал Песков в интервью Первому каналу.

Стало известно требование американцев к Киеву по вопросу Донбасса
Стало известно требование американцев к Киеву по вопросу Донбасса

Ранее Трамп рассказывал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер после поездки в Москву пришли к выводу о заинтересованности российской стороны в скорейшем урегулировании украинского конфликта. По их оценке, переговоры в российской столице показали стремление Москвы найти решение как можно быстрее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar