Paramount предложила купить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов

Кинокомпания Paramount объявила о начале процедуры поглощения медиаконгломерата Warner Bros. Discovery (WBD). Как сообщает издание Variety, корпорация направила тендерное предложение о покупке всех обращающихся на рынке акций WBD за наличные средства по цене 30 долларов за каждую ценную бумагу.

Таким образом, Paramount вступает в конкурентную борьбу с сервисом Netflix, который ранее также объявил о намерении приобрести Warner Bros. Discovery. Однако предложение Paramount выглядит более выгодным для акционеров, поскольку предполагает незамедлительную выплату всей суммы наличными, тогда Netflix предлагает смешанную форму оплаты — часть деньгами, часть собственными акциями.

Общая стоимость конгломерата WBD в рамках предложения Netflix оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов. Сделка, инициированная Paramount, предполагает общую сумму в размере около 108,4 миллиарда долларов. При этом Paramount действует без согласия руководства поглощаемой компании, напрямую обращаясь к её акционерам.

Напомним, что 5 декабря американский стриминговый гигант Netflix объявил о покупке одного из крупнейших мировых киноконцернов — Warner Bros., тем самым устранив с медиарынка ключевого конкурента. Стороны подписали финальное соглашение, по которому Netflix получает в своё распоряжение киностудии и телепроизводство Warner Bros., а также сервисы HBO Max и HBO.