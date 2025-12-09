Мошенники стали выдавать себя за работодателей, предлагая «работу мечты»

В МВД России рассказали о новой схеме, которую используют мошенники, чтобы обманывать граждан. Злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают «работу мечты», чтобы украсть деньги и личные данные. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, аферисты начинают с заманчивого предложения: удалённая работа оператором с высоким ежедневным доходом, не требующая опыта. Общение сразу предлагают продолжить в мессенджере.

«Всё начинается с заманчивого предложения о «работе мечты». Удалённый чат-оператор, высокий ежедневный доход, без опыта. Общение сразу уходит в мессенджер, что является первым тревожным сигналом для любой официальной вакансии», — отметили в МВД.

Затем, под предлогом проверки программного обеспечения, выясняют марку телефона для заражения вредоносным ПО и под видом «анкеты» запрашивают большой объём конфиденциальной информации, включая банковские реквизиты.

В МВД подчеркнули, что легитимные компании никогда не скрывают свои реквизиты и не обвиняют в недоверии потенциальных сотрудников. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не предоставлять личные данные непроверенным источникам.

Ранее МВД предупреждало о другой схеме мошенничества, нацеленной на владельцев устройств Apple. Злоумышленники предлагают установить игровые приложения через чужой Apple ID, обещая «разблокировку премиальной версии» или «доступ по сниженной цене». После ввода логина и пароля мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и блокируют устройство, требуя деньги за разблокировку. В МВД рекомендовали использовать только собственные учётные записи Apple ID.