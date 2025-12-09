Путин в Индии
8 декабря, 23:29

Гендиректора РУСАДА Логинову внесли в базу «Миротворца»*

Обложка © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

В базу данных украинского ресурса «Миротворец»* внесли гендиректора Российского антидопингового агентства Веронику Логинову. Соответствующая информация появилась на сайте ресурса.

Логинову обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Логиновой 41 год. Она занимает пост гендиректора РУСАДА с первого декабря 2021 года.

Ресурс «Миротворец»* был создан в 2014 году и широко известен своими списками. На сайте размещается собранная нелегальным способом база персональных данных различных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов. Поводом для включения, как правило, служат посещения Крыма или Донбасса, а также иные действия или высказывания, которые авторы ресурса трактуют как недружественные или провокационные.

Также ранее база украинского ресурса «Мировторец»* пополнилась трёхкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой. Спортсменке вменяют «подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины» и «поддержку проведения специальной военной операции». Об этом говорится на сайте портала.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Виталий Приходько
