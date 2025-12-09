Путин в Индии
Регион
9 декабря, 00:40

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, утверждающий Стратегию развития здравоохранения в РФ. Документ, определяющий курс до 2030 года, был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа содержится распоряжение президента об утверждении данного стратегического плана. Согласно опубликованному документу, кабинету министров поручено в шестимесячный срок подготовить и принять детальный план мероприятий, направленных на практическую реализацию положений стратегии.

«Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года», — сказано в указе.

Подписанный главой государства документ обрёл юридическую силу непосредственно в день его официального подписания.

Путин подписал указ о создании Фонда президентских грантов
Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на совершение сделок с долями иностранных граждан из недружественных государств в стратегически значимых компаниях РФ. Запрет будет действовать до конца 2027 года. Данное решение вносит изменения в ранее принятый указ от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер. Изначально установленные ограничения были рассчитаны на период до 31 декабря 2022 года, затем их срок последовательно продлевался до конца 2023 и 2025 годов.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Виталий Приходько
