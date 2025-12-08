Путин продлил на 2 года запрет по сделкам с долями «недружественных» иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на совершение сделок с долями иностранных граждан из недружественных государств в стратегически значимых компаниях РФ. Запрет будет действовать до конца 2027 года.

Данное решение вносит изменения в ранее принятый указ от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер. Изначально установленные ограничения были рассчитаны на период до 31 декабря 2022 года, затем их срок последовательно продлевался до конца 2023 и 2025 годов.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, дал поручение о немедленном начале реализации программы структурной перестройки экономики, рассчитанной до 2030 года. Программа направлена на создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью, а также на рост доли потребления отечественных товаров.