8 декабря, 15:04

Путин поручил немедленно приступить к структурной перестройке российской экономики

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение о немедленном начале реализации программы структурной перестройки экономики, рассчитанной до 2030 года. Данное заявление он сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Программа нацелена на создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью, а также на рост доли потребления отечественных товаров. Путин подчеркнул, что экономический рост должен быть всеобъемлющим и равномерно распространяться на все регионы страны. Глава государства потребовал приступить к выполнению плана безотлагательно, чтобы уже к концу 2026 года сформировать основу для выхода темпов роста российской экономики на уровень не ниже среднемировых показателей.

Путин анонсировал рост ВВП по итогам 2025 года
Путин анонсировал рост ВВП по итогам 2025 года

Ранее Владимир Путин поставил перед правительством и регионами задачу по системному «обелению» национальной экономики, направленному на развитие прозрачной и конкурентной деловой среды. Глава государства подчеркнул, что эта работа должна носить постоянный характер и стать одним из ключевых приоритетов на ближайший год.

