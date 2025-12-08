Путин поручил немедленно приступить к структурной перестройке российской экономики

Президент России Владимир Путин дал поручение о немедленном начале реализации программы структурной перестройки экономики, рассчитанной до 2030 года. Данное заявление он сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Программа нацелена на создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью, а также на рост доли потребления отечественных товаров. Путин подчеркнул, что экономический рост должен быть всеобъемлющим и равномерно распространяться на все регионы страны. Глава государства потребовал приступить к выполнению плана безотлагательно, чтобы уже к концу 2026 года сформировать основу для выхода темпов роста российской экономики на уровень не ниже среднемировых показателей.

Ранее Владимир Путин поставил перед правительством и регионами задачу по системному «обелению» национальной экономики, направленному на развитие прозрачной и конкурентной деловой среды. Глава государства подчеркнул, что эта работа должна носить постоянный характер и стать одним из ключевых приоритетов на ближайший год.