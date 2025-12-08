Путин поручил заняться «обелением» российской экономики
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин дал команду профильным ведомствам заняться «обелением» российской экономики на постоянной основе. Такое поручение он озвучил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.
«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды», — сказал глава государства.
Также Путин в ходе заседания заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов. По словам российского лидера, из 121 установленного показателя на текущий год большая часть уже достигнута. При этом семь показателей имеют высокий риск неисполнения.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru