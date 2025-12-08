Путин поручил заняться «обелением» российской экономики

Президент России Владимир Путин дал команду профильным ведомствам заняться «обелением» российской экономики на постоянной основе. Такое поручение он озвучил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды», — сказал глава государства.