Путин заявил об успешном старте 19 новых национальных проектов

Президент России Владимир Путин заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов. Данные слова главы государства прозвучали в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам российского лидера, из 121 установленного показателя на текущий год большая часть уже достигнута. При этом 7 показателей имеют высокий риск неисполнения. Тем не менее Путин подчеркнул, что в целом работа по национальным проектам идёт в запланированном режиме и большая часть ориентиров на текущий год достигнута.

«19 национальных проектов стартовали и в целом успешно. В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель, из них, к сожалению, 7 на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но всё-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — сказал Путин

Напомним, что президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что глава государства выступит с объёмным докладом, посвящённым ходу реализации национальных целей развития. Позже сегодня российский лидер примет делегацию Парламентской ассамблеи ОДКБ, в состав которой входят руководители парламентов и палат государств-членов организации.