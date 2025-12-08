Путин заявил о достижении большинства из намеченных на год задач по нацпроектам

В ходе реализации национальных целей развития было определено 121 ключевое направление. По словам президента России Владимира Путина, лишь семь из этих показателей находятся под угрозой невыполнения.

«19 национальных проектов стартовали — и в целом успешно. В рамках работы по достижению национальных целей намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения», — сказал глава государства на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Путин подчеркнул, что за прошедший год были успешно реализованы ключевые национальные цели. В частности, президент упомянул о выполнении планов по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, были достигнуты значительные успехи в развитии агропромышленного производства, росте доли креативных индустрий, совершенствовании отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе и мирном атоме. Отмечено также активное развитие индустрии обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.

Ранее Минфин России отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов. По данным ведомства, к 1 декабря федеральный бюджет уже израсходовал 5,08 триллиона рублей на нацпроекты, что составляет 84,7% от запланированного на 2025 год объёма.