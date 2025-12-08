Путин анонсировал рост ВВП по итогам 2025 года

Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2025 года составит около 1%, а инфляция ожидается на уровне примерно 6% или ниже. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин — о реализации плана структурных изменений в экономике. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства отметил, что экономика прошла ожидаемый этап замедления, причём снижение темпов роста ВВП сопровождалось сокращением инфляционного давления. Путин подчеркнул, что, несмотря на умеренные показатели экономической динамики, поставленная цель достигнута.

«В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости усиления контроля за обращением наличных денег для борьбы с теневой экономикой и сокращения нелегальной занятости. Глава государства подчеркнул, что нелегальная занятость нарушает права граждан, и для её сокращения требуется ужесточить контроль за наличными операциями. При этом Путин отметил важность баланса: меры должны быть эффективными, но не создавать излишних ограничений для экономического роста.