Путин заявил о необходимости ужесточить контроль за наличными в России

Контроль за обращением наличных должен стать жёстче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. По его словам, это нужно для борьбы с теневой экономикой и сокращения нелегальной занятости, которая нарушает права граждан.

«[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — сказал глава государства.

Также Путин в ходе заседания поручил заняться «обелением» российской экономики. Речь, по словам главы государства, идёт о развитии прозрачной и конкурентной деловой среды.