«Чем больше, тем лучше»: Путин поручил увеличить меры поддержки семей с детьми
Путин поручил увеличить меры поддержки семей с детьми
Обложка © Life.ru
Государственная поддержка семей должна строиться по принципу прогрессивного увеличения: чем больше детей в семье, тем выше уровень оказываемой помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», — сказал глава государства.
Путин также анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, включая финансовую помощь для малообеспеченных семей с двумя и более детьми, которая будет доступна с 2026 года. Эти инициативы направлены на улучшение демографической ситуации и стимулирование рождаемости. Глава государства напомнил, что правительство уже утвердило долгосрочную стратегию и запустило нацпроект «Семья», а с этого года рождаемость стала одним из критериев оценки работы глав регионов.
Также Путин в ходе заседания заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов. По словам российского лидера, из 121 установленного показателя на текущий год большая часть уже достигнута. При этом семь показателей имеют высокий риск неисполнения.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.