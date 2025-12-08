«Чем больше, тем лучше»: Путин поручил увеличить меры поддержки семей с детьми

Государственная поддержка семей должна строиться по принципу прогрессивного увеличения: чем больше детей в семье, тем выше уровень оказываемой помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», — сказал глава государства.

Путин также анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, включая финансовую помощь для малообеспеченных семей с двумя и более детьми, которая будет доступна с 2026 года. Эти инициативы направлены на улучшение демографической ситуации и стимулирование рождаемости. Глава государства напомнил, что правительство уже утвердило долгосрочную стратегию и запустило нацпроект «Семья», а с этого года рождаемость стала одним из критериев оценки работы глав регионов.