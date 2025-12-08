Новак: В 2026 году Россия ограничит бесконтрольный вывоз рублей и золотых слитков

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о введении с 2026 года запрета на бесконтрольный вывоз из страны наличных российских рублей и золота в слитках. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Остановлюсь на основных мероприятиях плана, все из которых будут реализованы в течение 2026 года… будет исключён бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России», — сказал вице-премьер.

По словам Новака, мероприятия в рамках плана по так называемому «обелению» экономики направлены на ужесточение ответственности за нарушения, совершенствование законодательства и введение новых норм регулирования. План сфокусирован на шести проблемных секторах: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров и услуг, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, нелегальное кредитование, а также рынки табачной и никотиносодержащей продукции.

Ранее Александр Новак заявил, что правительство России намерено законодательно пресечь практику подмены полноценных трудовых отношений договорами с самозанятыми. Данная инициатива является частью масштабной программы, направленной на повышение прозрачности и легализации доходов в некоторых отраслях российской экономики.