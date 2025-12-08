Новак анонсировал меры против подмены трудовых договоров

Правительство России намерено законодательно пресечь практику подмены полноценных трудовых отношений договорами с самозанятыми. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Данная инициатива является частью масштабной программы, направленной на повышение прозрачности и легализации доходов в некоторых отраслях российской экономики.

Вице-премьер добавил, что для достижения цели в правовое поле будут введены чёткие критерии, позволяющие идентифицировать именно трудовые взаимоотношения. Параллельно для компаний, уклоняющихся от официального оформления, предусмотрят меры административного воздействия. Это должно обеспечить дополнительную защиту для граждан и способствовать выходу оплаты труда из тени.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством и регионами задачу по системному «обелению» национальной экономики, направленному на развитие прозрачной и конкурентной деловой среды. Глава государства подчеркнул, что эта работа должна носить постоянный характер и стать одним из ключевых приоритетов на ближайший год.