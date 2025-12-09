В 2026 году в России дважды повысят военные пенсии

В 2026 году военные пенсии в России повысят дважды: в январе и октябре. С начала года коэффициент денежного довольствия достигнет 93,59%, позднее ожидается корректировка выплат в рамках бюджета. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как уточнил чиновник, размер пенсий рассчитывается исходя из окладов по воинской должности и званию, а также надбавок за выслугу лет. Доплаты за службу в труднодоступных, высокогорных или иных особых условиях при этом не учитываются.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностные оклады сотрудников аппаратов военных судов, работающих за пределами РФ, увеличиваются на 50%. Документ, имеющий целью усиление социальной защиты судей, реализует положения закона, принятого в июне текущего года. Отмечается, что повышение окладов не будет учитываться при расчёте пенсии за выслугу лет и единовременного пособия при отставке.