ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана. Истребители израильских ВВС атаковали, по информации портала Naharnet, горную местность Джебель-эс-Сафи, высоты Иклим-эт-Туфах и ущелье Вади-Румин, совершив не менее восьми авианалётов на юг Ливана.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры, принадлежащей террористической организации «Хезболлах» в нескольких районах на юге Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил в социальной сети X, что уничтожен учебно-тренировочный комплекс спецподразделения «Радван». Ударам также подверглись военные сооружения, подземные укрытия, склады с боеприпасами и пусковые площадки, принадлежащие шиитским отрядам. Эдри подчеркнул, что активность «Хезболлах» на этих объектах нарушает соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном.

Ранее член политбюро ХАМАС Касем Наим заявил о готовности движения обсуждать «замораживание или складирование» своего арсенала при условии предоставления гарантий палестинцев не использовать оружие в период прекращения огня или перемирия. Это предложение может стать ключом к решению одного из самых сложных вопросов в мирном плане США, который предусматривает разоружение ХАМАС на втором этапе.