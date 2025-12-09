Путин в Индии
Регион
9 декабря, 05:23

«Это очень плохо»: Трамп сделал Европе тревожное предупреждение

Трамп: Европе следует быть осторожной, так как она движется в плохом направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал европейскую политику. Отвечая на вопрос журналистов о штрафе ЕС для соцсети X, он заявил, что Европа идёт по опасному пути.

«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», — сказал Трамп.

Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис
Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис

Напомним, ранее решением Европейской комиссии социальную сеть X крупно оштрафовали на 120 миллионов евро (около 140 миллионов долларов). Госсекретарь Марко Рубио назвал случившееся атакой на американский народ и цифровые ресурсы США.

