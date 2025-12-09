Sohu: Китай удивлён позицией России в поддержку Пекина против Токио
Журналисты из Китая удивились позицией России, которая выступила с жёсткой критикой Японии на фоне обострения отношений между Пекином и Токио, пишет китайское издание Sohu. Как отмечают журналисты, Москва не связана с Китаем военными союзами, но оказала дипломатическую поддержку.
Поводом стала риторика премьер-министра Японии Санаэ Такаити, пообещавшей военный ответ в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем. В МИД РФ осудили эти заявления как подталкивающие регион к эскалации. В Китае это расценили как жест настоящего союзничества в момент, когда Токио заручилось поддержкой Запада.
Ранее политолог заявил, что в случае потенциального столкновения между Китаем и Японией Россия должна оказать поддержку КНР как одному из самых близких и стратегически важных союзников. Эксперт напомнил, что Пекин оказал Москве существенную экономическую поддержку после введения западных санкций.
