Sohu: Китай удивлён позицией России в поддержку Пекина против Токио

Журналисты из Китая удивились позицией России, которая выступила с жёсткой критикой Японии на фоне обострения отношений между Пекином и Токио, пишет китайское издание Sohu. Как отмечают журналисты, Москва не связана с Китаем военными союзами, но оказала дипломатическую поддержку.

Поводом стала риторика премьер-министра Японии Санаэ Такаити, пообещавшей военный ответ в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем. В МИД РФ осудили эти заявления как подталкивающие регион к эскалации. В Китае это расценили как жест настоящего союзничества в момент, когда Токио заручилось поддержкой Запада.

Ранее политолог заявил, что в случае потенциального столкновения между Китаем и Японией Россия должна оказать поддержку КНР как одному из самых близких и стратегически важных союзников. Эксперт напомнил, что Пекин оказал Москве существенную экономическую поддержку после введения западных санкций.