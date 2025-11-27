В Пекине рассказали, как Россия дала пощёчину Японии от имени Китая

Россия фактически нанесла «пощёчину» Японии, заключив соглашение о безвизовом режиме с Китаем после расторжения авиасообщения с Токио. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«То, чего вы больше всего боялись, сбылось! Путин внезапно наносит удар по Японии, совершая гениальный ход, который окончательно уничтожает Санаэ Такаити. Как будто она лично преподнесла России «подарок», призванный углубить китайско-российскую дружбу. Путин незамедлительно принял его, использовав для нанесения удара по Японии от имени Китая», — говорится в статье.

Высказывания японского премьера Санаэ Такаити о Тайване стали поводом для предупреждения МИД Китая о рисках поездок в Японию. В результате китайские авиакомпании отменили или перенесли рейсы около 500 тысяч пассажиров — это треть всех бронирований и крупнейшая волна возвратов билетов за пять лет.

Напомним, безвизовый режим между Россией и Китаем начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение КНР об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы.

А ранее Китай выступил с резкой критикой Японии, заявив, что та не может претендовать на постоянное место в Совете Безопасности ООН. Представитель МИД КНР заявила, что Япония до сих пор не осознала должным образом свои военные преступления времён Второй мировой войны. По её словам, такая страна «не может нести ответственность за поддержание международного мира».