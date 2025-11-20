Возможная война Китая и Тайваня может затронуть Россию, предупредил политолог

Напряжённость в отношении Тайваня продолжает нарастать, повышая риски масштабного военного столкновения, последствия которого затронут, в том числе и Россию. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Виктор Никольский.

Затяжной политический спор между Китаем и Тайванем, который вскоре отметит 80 лет, остаётся неразрешённым. Островное государство продолжает отстаивать свой суверенитет, в то время как Пекин рассматривает его как мятежную провинцию. В качестве подготовки к потенциальному конфликту Тайбэй этим летом провёл масштабные военные учения, которые длились на два дня дольше стандартных.

По мнению аналитиков, возможная война мгновенно приобретёт глобальный характер из-за стратегического расположения острова, в связи с этим появились слухи, что Китай якобы запросил у Москвы военную поддержку на этот случай. Президент России Владимир Путин ранее недвусмысленно заявлял, что Москва занимает чёткую и неизменную позицию по данному вопросу.

Несмотря на тесное стратегическое партнёрство между двумя странами, Россия не связана какими-либо официальными обязательствами по оказанию военной помощи Китаю в случае конфликта с Тайванем. Как отметил эксперт, Москва незамедлительно окажет Пекину поддержку политическими, дипломатическими и экономическими методами, однако вопрос о прямом военном вмешательстве будет зависеть от текущей ситуации и приоритетов, связанных с собственной специальной военной операцией.

«Война между Китаем и Тайванем — возможная реальность ближайшего времени. Политическим, дипломатическим и экономическим инструментарием Москва поможет Пекину немедленно. Вопрос непосредственного военного вмешательства в конфликт зависит в первую очередь от решения задач СВО», — отметил Никольский.

Ранее сообщалось, что в стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем президент США Дональд Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Стремление администрации начать переговоры с Си Цзиньпином привело к финансовым решениям на сумму свыше $400 млн. По мнению критиков, включая бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блюменталя, такая позиция рискует ослабить стратегическую поддержку Тайваня.