Женщина приютила у себя мигранта и взяла его в сексуальное рабство

Британка приютила у себя мигранта из Африки, но в итоге сделала его секс-рабом. Об этом сообщает британская газета The Times.

По его словам, после прибытия в страну он оказался в ситуации эксплуатации: сначала его разместила у себя женщина, известная как DS, которая конфисковала его паспорт и заставляла работать с 5 утра до 10 вечера без оплаты.

Впоследствии ему удалось сбежать, но он попал в дом к другой женщине, которая принуждала его к сексуальным отношениям с ней и её знакомыми в обмен на жильё и еду. После отказа выполнять её требования она избила его и выгнала на улицу.

Мужчина объяснил, что был вынужден бежать из Нигерии из-за политических преследований, так как поддерживал оппозицию, участвовал в конференциях, финансировал противников действующего президента и пережил нападение вооружённых бандитов, после чего опасался за свою жизнь. После громкой истории он получил убежище в Британии.

