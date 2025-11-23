Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 22:20

Военный США с другом планировали захват острова на Карибах для сексуального рабства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Два жителя американского штата Техас разрабатывали план осуществления государственного переворота на карибском острове Гонав, самом крупном острове Гаити. Согласно информации The Guardian, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас намеревались использовать бездомных жителей Вашингтона для захвата территории.

Как сообщает издание, заговорщики планировали убить всех мужчин на острове, а женщин и детей взять в сексуальное рабство. В обвинительном заключении указано, что подсудимые планировали физическое уничтожение всего мужского населения острова, а женщин и детей предполагали обратить в сексуальное рабство.

«21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас обвиняются в заговоре с целью захвата острова силой, использовании бездомного населения Вашингтона, а затем убийстве всех мужчин на острове и использовании женщин и детей в качестве сексуальных рабов», — говорится в заявлении прокуратуры США.

Подозреваемые в преступлении. Фото © Comal County Jail

Подозреваемые в преступлении. Фото © Comal County Jail

Подготовка к осуществлению замысла велась с августа 2024 по июль текущего года. Злоумышленники планировали приобрести плавсредство, огнестрельное оружие и боеприпасы. Однако Вайзенберг был задержан во время пребывания в Таиланде, где проходил обучение парусному спорту.

Помимо обвинений в заговоре с целью убийств и похищений, техасцам инкриминируют производство детской порнографии. В случае признания виновными по всем пунктам обвинения, им грозит пожизненное лишение свободы.

Россиянам в Непале дали новые рекомендации после «революции зумеров»
Россиянам в Непале дали новые рекомендации после «революции зумеров»

В прошлом месяце Россия призвала своих граждан отказаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации обстановки. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в республике, где, по данным дипломата, вся полнота власти перешла к военным.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • гаити
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar