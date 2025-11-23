Военный США с другом планировали захват острова на Карибах для сексуального рабства

Два жителя американского штата Техас разрабатывали план осуществления государственного переворота на карибском острове Гонав, самом крупном острове Гаити. Согласно информации The Guardian, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас намеревались использовать бездомных жителей Вашингтона для захвата территории.

Как сообщает издание, заговорщики планировали убить всех мужчин на острове, а женщин и детей взять в сексуальное рабство. В обвинительном заключении указано, что подсудимые планировали физическое уничтожение всего мужского населения острова, а женщин и детей предполагали обратить в сексуальное рабство.

«21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас обвиняются в заговоре с целью захвата острова силой, использовании бездомного населения Вашингтона, а затем убийстве всех мужчин на острове и использовании женщин и детей в качестве сексуальных рабов», — говорится в заявлении прокуратуры США.

Подозреваемые в преступлении. Фото © Comal County Jail

Подготовка к осуществлению замысла велась с августа 2024 по июль текущего года. Злоумышленники планировали приобрести плавсредство, огнестрельное оружие и боеприпасы. Однако Вайзенберг был задержан во время пребывания в Таиланде, где проходил обучение парусному спорту.

Помимо обвинений в заговоре с целью убийств и похищений, техасцам инкриминируют производство детской порнографии. В случае признания виновными по всем пунктам обвинения, им грозит пожизненное лишение свободы.