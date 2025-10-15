МИД РФ призвал россиян не посещать Мадагаскар из-за революции зумеров

Россия настоятельно рекомендует своим гражданам отказаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации обстановки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в республике, где, по данным дипломата, вся полнота власти перешла к военным. Захарова уточнила, что конституция приостановлена, госорганы распущены, а парламент проголосовал за импичмент президенту. На переходный период в два года будет создан комитет из представителей силового блока.

Представитель МИД призвала россиян, уже находящихся на острове, избегать мест массового скопления людей. Она также отметила, что Россия считает произошедшее внутренним делом Мадагаскара и призвала стороны к сдержанности и недопущению кровопролития.

На Мадагаскаре с конца сентября продолжаются массовые протесты, начавшиеся из-за проблем с электричеством и водоснабжением. Акции, в которых принимает значительное число молодёжи, переросли в столкновения с силовиками и грабежи. По данным ООН, в беспорядках погибли 22 человека. Президент страны Андри Радзуэлина, охарактеризовавший эти выступления как попытку государственного переворота, покинул страну на французском военном самолёте, при этом официально не заявляя о своей отставке.