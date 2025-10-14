Сектор Газа
14 октября, 17:44

На Мадагаскаре объявлен двухлетний переходный период до выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Marlen

Лидер военных, пришедших к власти на Мадагаскаре, объявил о начале двухлетнего переходного периода перед проведением новых выборов. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на заявление полковника Майкла Рандрианирины.

По словам нового руководителя, за этот период времени в стране будет проведён референдум по проекту обновлённой конституции, после чего состоятся выборы для формирования новых органов власти.

«Период преобразований в обществе продлится максимум два года. За это время будет проведён референдум по проекту новой конституции, а затем — выборы для постепенного формирования новых институтов власти», — сказал Рандрианирины.

Напомним, на Мадагаскаре продолжаются массовые протесты, участники которых требуют улучшения условий жизни, решения проблем с перебоями водоснабжения и электроснабжения, а также смены правительства. Президент страны Андри Радзуэлина, охарактеризовавший эти выступления как попытку государственного переворота, покинул территорию государства на французском военном самолете, при этом официально не заявляя о своей отставке.

