Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил в соцсети, что распускает Национальную ассамблею, которая выполняет функции нижней палаты парламента. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

На данный момент местонахождение президента остаётся неизвестным, формально он продолжает занимать свой пост. Тем временем, как пишет агентство, оппозиция начала переговоры с сотрудниками министерств Мадагаскара о переходе на сторону митингующих.

Ранее Life.ru писал, что на Мадагаскаре митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров. Президент страны Андри Радзуэлина назвал протесты попыткой госпереворота. Он сбежал за рубеж на французском военном самолёте, но о своей отставке не объявлял.