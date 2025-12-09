Путин в Индии
9 декабря, 06:35

В Китае за взятки на $156 млн казнили экс-главу инвесткомпании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Китае приведён в исполнение смертный приговор бывшему генеральному директору государственной финансовой компании Huarong International Бай Тяньхуэю. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Экс-руководитель был осуждён за получение взяток на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (около 155,6 миллиона долларов). В мае прошлого года суд города Тяньцзинь приговорил его к высшей мере наказания. А в 2021 году, был казнён его бывший начальник Лай Сяоминь по аналогичным обвинениям.

Ранее сообщалось, что бывший президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, связанных со строительством крупнейшей в стране гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год, когда Морено занимал пост вице-президента страны.

