Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 13

Число пострадавших в результате жёсткого столкновения легковушки и автобуса в Красноярском крае резко увеличилось. Если сначала сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем, то сейчас их уже 13, среди них шестеро детей.

«В результате аварии 25-летний пассажир автомобиля Volkswagen погиб на месте, водитель легкового авто и 54-летний водитель пассажирского автобуса госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в автобусе находились 19 пассажиров. За медицинской помощью после аварии обратились 11 из них, включая несовершеннолетних. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края. Авария произошла утром на 1139-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», когда водитель автомобиля «Ока», направлявшийся из Иркутской области в сторону Красноярска, потерял управление. В результате его машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем MAN.