Экс-мэр Иваново Шаботинский задержан по делу о махинациях на полмиллиарда рублей

Экс-замглавы правительства Ивановской области и бывший мэр Иваново Александр Шаботинский задержан по подозрению в организации крупных махинаций при ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, задержание провели сотрудники ГУЭБиПК МВД в Москве, куда Шаботинский, знавший о внимании силовиков, приехал в попытке решить свои проблемы через «решальщиков». Следствие считает, что в период с 2020 по 2024 год, занимая пост вице-премьера регионального правительства, он создавал коммерческим фирмам льготные условия для получения контрактов на капремонт и приёмку работ. Предполагается, что покровительство компаниям он оказывал по сговору с бывшими руководителями областного департамента ЖКХ.

В рамках расследования, которое курирует прокуратура региона, было установлено, что в результате описанных махинаций предполагаемые преступники заключили более трёх десятков договоров. Совокупная стоимость этих контрактов превысила отметку в полмиллиарда рублей. Самому Шаботинскому предъявляют обвинение в превышении должностных полномочий, тогда как его вероятным подельникам — в аналогичном преступлении, а также в получении взяток.

